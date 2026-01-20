Australian Open, Sinner esordio vincente: Gaston si ritira in lacrime
MELBOURNE – Jannik Sinner parte con il piede giusto agli Australian Open: il detentore del titolo ha superato Hugo Gaston 6-2 6-1 nel primo turno.
Il francese, visibilmente sofferente, si è dovuto arrendere a causa di un infortunio dopo il secondo set. Tornato al suo posto, Gaston è scoppiato in lacrime con il volto avvolto nell’asciugamano, lasciando il campo prima del termine del match.
Sinner approda così al secondo turno, pronto a difendere il suo titolo e proseguire la corsa nel torneo.