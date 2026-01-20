Morte di Riccardo Chetta, indagato il medico del certificato sportivo
PARABITA – C’è un indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Riccardo Chetta, 39 anni, deceduto durante un allenamento con la squadra dilettantistica del Parabita City sul campo sportivo di Collepasso giovedì 15 gennaio.
Nel registro degli indagati è finito il medico che aveva rilasciato il certificato di idoneità all’attività sportiva. Chetta, infatti, aveva accusato due malori in campo nei giorni successivi al rilascio del certificato.
L’accusa contestata è omicidio colposo. L’autopsia sul corpo della vittima è prevista per mercoledì 21 gennaio. La vicenda ha profondamente colpito le comunità di Collepasso e Parabita, che si stringono attorno alla famiglia di Riccardo, lasciata dalla tragedia con la moglie e due figli piccoli di 3 e 6 anni.