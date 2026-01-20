Morte di Riccardo Chetta, indagato il medico del certificato sportivo

PARABITA – C’è unnell’ambito dell’inchiesta sulla morte di, 39 anni, deceduto durante un allenamento con la squadra dilettantistica delsul campo sportivo di Collepasso giovedì 15 gennaio.

Nel registro degli indagati è finito il medico che aveva rilasciato il certificato di idoneità all’attività sportiva. Chetta, infatti, aveva accusato due malori in campo nei giorni successivi al rilascio del certificato.

L’accusa contestata è omicidio colposo. L’autopsia sul corpo della vittima è prevista per mercoledì 21 gennaio. La vicenda ha profondamente colpito le comunità di Collepasso e Parabita, che si stringono attorno alla famiglia di Riccardo, lasciata dalla tragedia con la moglie e due figli piccoli di 3 e 6 anni.