Bari, convegno su intervento clinico e supporto psicologico per persone LGBTQIA+

BARI – Venerdì 23 gennaio, dalle 9 alle 18, nell’aula Leogrande deldell’(piazza Cesare Battisti), si terrà il convegno, promosso dall’

La giornata affronterà i principali aspetti clinici e relazionali del lavoro psicologico con persone LGBTQIA+, concentrandosi sull’impatto del minority stress, delle discriminazioni sistemiche e della stigmatizzazione sul benessere psichico ed emotivo. Verranno inoltre analizzati approcci terapeutici efficaci e modalità di intervento in grado di riconoscere e valorizzare le diverse identità di genere e orientamenti sessuali.

L’apertura dei lavori prevede i saluti istituzionali di Roberto Bellotti, Magnifico Rettore UniBA, Giuseppe Vinci, presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia, Filippo Anelli, presidente nazionale OMCeO, Francesca Romana Recchia Luciani, delegata del Rettore in Politiche di genere e Gender Audit, e Carla Spinelli, presidente del Comitato Unico di Garanzia UniBA.

L’iniziativa punta a promuovere la costruzione di spazi clinico-terapeutici sicuri e culturalmente competenti, capaci di attivare percorsi di cura trasformativi. “La formazione di psicologhe e psicologi consapevoli e attenti – sottolinea Giuseppe Vinci – rappresenta una responsabilità etica e professionale fondamentale per garantire equità, salute mentale e benessere per tutte e tutti”.