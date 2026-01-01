Brindisi accoglie il 2026 con il record della XVI edizione del “Tuffo di Capodanno”

BRINDISI – Laa Brindisi ha segnato un nuovo record:, di cui 206 donne e 40 minori, hanno sfidato il freddo per celebrare l’inizio del nuovo anno con un tuffo in mare, superando i 550 partecipanti registrati alla chiusura degli stand.

Nonostante il vento abbia inizialmente fatto temere un annullamento, l’evento si è svolto in totale sicurezza sulla spiaggia di Cala Materdomini, a poche centinaia di metri dalla tradizionale insenatura del litorale nord.

Il tuffo ha mantenuto il suo cuore solidale: i fondi raccolti saranno destinati ai pazienti affetti da tumori cerebrali e ai loro familiari e caregiver attraverso il progetto “Psiconcologia in corsia”, promosso dall’associazione Mattia Passante presso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “Perrino” di Brindisi.

L’organizzazione è stata curata dal gruppo Summer Time – Animazione & Spettacolo con Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso, il main sponsor DealGroup Brindisi by ALLEGRINI, e la collaborazione di numerose realtà locali tra cui Puliamoilmare Brindisi, Il Nautilus, Uniti per lo Sport e Italia Love Tv. Lo staff organizzativo ha coinvolto anche diversi volontari brindisini, garantendo un supporto completo ai partecipanti.

A rendere speciale la giornata, la benedizione delle acque impartita da Don Adriano Miglietta, l’esperienza in volo a bordo dell’elicottero vinta da Arianna, e la diretta televisiva di Antenna Sud, condotta da Cristina Cavallo e Davide Cucinelli con la partecipazione di Nico Lorusso.

L’evento ha confermato la sua portata internazionale, con partecipanti provenienti da Regno Unito, Scozia, Svizzera, Stati Uniti, Albania, Polonia e nuove presenze da Norvegia, Spagna ed Egitto.

La scenografia è stata arricchita dall’elicottero biposto della Asd Volare in Salento, con il fotografo Vincenzo Tasco a documentare l’evento dall’alto, e dalle riprese subacquee dell’Associazione ScubaDive Brindisi, guidata da Giuseppe Mesiano.

È stato inoltre celebrato il “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno di Viareggio, consolidato da dieci anni, grazie all’Asd Escape to Tuscany Triathlon.

Nonostante le modifiche logistiche dovute al vento, l’edizione 2026 ha confermato il successo della manifestazione: un momento di solidarietà, goliardia e orgoglio brindisino, capace di unire cittadini e partecipanti da tutto il mondo in un’esperienza indimenticabile.