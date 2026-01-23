Bari: 25enne arrestato per furto aggravato e clonazione di carte a Torino

TORINO – Un giovane di 25 anni di origini romene è stato posto agli arresti domiciliari dalla polizia con le accuse di indebito utilizzo e falsificazione di carte di pagamento e di furto aggravato. La misura cautelare, disposta dal gip nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura, è l’esito di accertamenti iniziati a maggio 2025 dopo una segnalazione dell’ufficio antifrode di una società del settore carburanti, relativa a transazioni sospette effettuate nel Torinese con una carta carburante legata a un veicolo di servizio di un commissariato della provincia di Bari.

Dalle indagini della squadra mobile è emerso anche il coinvolgimento dell’uomo in un furto aggravato ai danni di una profumeria del centro di Torino, avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2025, da cui erano stati sottratti profumi e altri prodotti per un valore stimato di circa 245.000 euro.

Nel novembre 2025, una perquisizione aveva permesso di rinvenire numerose carte clonate, apparecchiature elettroniche artigianali di tipo ‘skimmer’ e altro materiale utile alla clonazione di carte di pagamento, episodio che aveva portato all’arresto in flagranza del 25enne.