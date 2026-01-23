Mercato immobiliare di Bari: primi segnali di crescita nel 2025

BARI - Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nella prima parte del 2025 i valori immobiliari a Bari hanno registrato un aumento del 6,7%.

Centro città e quartieri storici

La macroarea del centro cittadino segna un incremento dei prezzi del 12,1%. Particolarmente in crescita i quartieri del Borgo Antico e Murat. Nel Borgo Antico, i prezzi sono passati da 2.500 a 3.000 € al mq, trainati dalla cessione di immobili precedentemente destinati a B&B o case vacanza a operatori professionali del settore turistico-ricettivo. Anche i locali commerciali della zona, in particolare per ristorazione, somministrazione e trasformazione di negozi vuoti in box, registrano un aumento di interesse.

Nel quartiere Murattiano i prezzi sono saliti da 2.500 a 3.500 € al mq, con acquisti da parte di stranieri per case vacanza. Soluzioni prestigiose su via Sparano e in immobili di pregio raggiungono quotazioni tra 5.000 e 6.000 € al mq.

Proseguono i lavori di riqualificazione del lungomare di Bari Vecchia, del molo di Sant’Antonio e di San Nicola, oltre al progetto di interramento della linea ferroviaria e restyling di Torre Quetta, con effetti positivi sui valori immobiliari anche a San Pasquale Bassa.

Parco 2 Giugno e San Pasquale

Aree come Parco 2 Giugno e San Pasquale registrano un aumento dei prezzi, motivato da un’offerta limitata e da forte domanda, soprattutto da studenti universitari. A San Pasquale le nuove costruzioni valgono tra 3.500 e 5.000 € al mq, mentre l’usato in San Pasquale Bassa si attesta tra 1.000 e 1.300 € al mq. Nel Parco 2 Giugno, abitazioni signorili ristrutturate possono raggiungere i 2.500 € al mq, con quotazioni medie dell’usato intorno a 1.800 € al mq.

Affitti

Il mercato degli affitti è vivace, con canoni medi per bilocali di 900–1.000 € al mese e stanze per studenti tra 350 e 450 € al mese. Nelle zone universitarie e di alta richiesta, come Parco 2 Giugno e San Pasquale, il canone per una stanza è circa 400 € al mese.

Spostamenti e tendenze

Si registrano spostamenti residenziali: dal quartiere Libertà verso San Paolo, Santo Spirito e Fiera, da Carrassi Alta verso Valenzano e Poggiofranco, e da Japigia verso Sant’Anna, dove sono in corso nuove costruzioni.