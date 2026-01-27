Bari, aggredito il console generale della Georgia in via Sparano: fermato un 40enne

BARI – Momenti di paura ieri a Bari per il nuovo console generale della Georgia, Irakli Koiava, aggredito mentre percorreva via Sparano. Per cause ancora da chiarire, un uomo di circa 40 anni lo ha avvicinato alle spalle colpendolo con diversi pugni alla nuca.

L’aggressione è stata immediatamente interrotta dall’intervento degli agenti della Polizia Locale, che hanno bloccato l’aggressore. Il console non ha riportato ferite gravi, ma è rimasto in stato di shock ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Sull’episodio indaga anche la Digos, chiamata a chiarire le motivazioni del gesto e il contesto dell’aggressione.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso solidarietà al console a nome dell’intera città e ha ringraziato gli agenti della Polizia Locale per la rapidità e l’efficacia dell’intervento.

L’episodio ha suscitato forte attenzione per la sicurezza dei rappresentanti diplomatici presenti sul territorio e per la necessità di garantire la protezione in spazi pubblici.