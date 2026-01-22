Bari, arrestato 20enne grazie a una segnalazione su YouPol: recuperato un chilo di hashish

BARI - Un’operazione della polizia di Bari ha portato all’arresto di une al recupero di circa un chilo di hashish, grazie a una segnalazione ricevuta tramite, l’applicazione che consente ai cittadini di comunicare alla centrale operativa della questura fatti di rilievo o notizie di reato.

La segnalazione e l’intervento della polizia

Un cittadino aveva segnalato la presenza di un borsone contenente droga all’interno di un condominio del quartiere San Girolamo. La sezione antidroga della squadra mobile ha avviato un’attività di controllo del palazzo per identificare il proprietario del borsone.

Gli agenti hanno osservato il 20enne avvicinarsi al borsone nel garage condominiale e, a seguito di una perquisizione, hanno recuperato la droga. Controlli successivi hanno permesso di rinvenire ulteriore hashish nascosto nel controsoffitto del garage.

Droga pronta per lo spaccio

La sostanza stupefacente era in parte suddivisa in panetti e in parte in piccole dosi già pronte per essere vendute. L’operazione conferma l’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine attraverso strumenti digitali come YouPol.