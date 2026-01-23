Bari, attacco informatico all’Amtab: rubate le credenziali di 73mila utenti dell’app Muvt

BARI - L’Amtab, azienda di trasporto pubblico di Bari, ha comunicato tramite email agli utenti di aver subito un attacco informatico che ha compromesso le credenziali personali di accesso all’app Muvt. L’azienda ha invitato tutti i 73mila utenti coinvolti a modificare immediatamente le proprie password per proteggere i propri account.Secondo quanto riportato dalla società, “tra il 29 e il 30 marzo 2025 si è verificato un attacco informatico che ha colpito i sistemi tecnologici, gestiti da myCicero srl e dai fornitori di servizi IT, sui quali risiede anche l’app Muvt”. L’Amtab precisa che “la violazione ha comportato il trasferimento dei dati personali degli utenti, incluse le credenziali di autenticazione all’app”.L’azienda ha già presentato una denuncia formale alla polizia postale e ha attivato tutte le procedure di sicurezza necessarie per tutelare gli utenti e prevenire ulteriori accessi non autorizzati.Amtab ha inoltre assicurato che continuerà a monitorare la situazione e a informare tempestivamente gli utenti su eventuali sviluppi o rischi legati all’attacco informatico.