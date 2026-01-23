Brindisi, lo spettacolo 'La Fabbrica del Tempo' domenica 25 gennaio al Teatro Verdi



BRINDISI - Prosegue la rassegna tout public Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro, dedicata all’infanzia e alle famiglie ideata e promossa dal Centro di Produzione Teatrale Factory -Teatri del Nord Salento, arriva uno spettacolo poetico e divertente. - Prosegue la rassegna tout public Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro, dedicata all’infanzia e alle famiglie ideata e promossa dal Centro di Produzione Teatrale Factory -Teatri del Nord Salento, arriva uno spettacolo poetico e divertente.





Domenica 25 gennaio alle ore 18.00 al Teatro Verdi di Brindisi va in scena 'La Fabbrica del Tempo', una coproduzione delle compagnie La luna nel letto e Principio attivo teatro per la regia di Michelangelo Campanale.





Che cosa pensano i bambini guardando andare e tornare gli adulti dal lavoro ogni giorno? Forse si chiedono che cosa facciano lì, perché ci vanno sempre di corsa, ma soprattutto: perché continuano ad andarci se spesso sembrano tristi? Essere grandi non significa essere liberi di scegliere? Ma nella vita, si ha tempo per scegliere?





L’incontro fra le due compagnie, Principio Attivo e La luna nel letto, entrambe attente all’utilizzo del linguaggio del corpo in scena, conduce lo spettatore in un immaginario libero da risposte certe a domande difficili, in cui due clown configgono tra loro come nella vita configgono la dimensione umana e quella materiale, il desiderio e il dovere, il tempo interno e quello esterno che procede inesorabile.





Il gruppo artistico si ispira al linguaggio utilizzato nel cinema muto di Flitz Lang, Buster Keaton e Charlie Chaplin per comunicare anche ai più piccoli un tema cosi complesso. La ricerca della felicità si fa strada, attraverso la risata e la poesia…





LA FABBRICA DEL TEMPO

una co-produzione di Principio Attivo Teatro e La luna nel letto

con Dario Cadei e Giuseppe Semeraro

regia, drammaturgia, disegno luci e scene Michelangelo Campanale

cura del movimento Vito Cassano

scenotecnica Michelangelo Volpe

costumi Maria Pascale

sonorizzazioni e tecnica Vincenzo Dipierro

Durata: circa 55 minuti

Età consigliata: dai 6 anni in su

Genere / Linguaggio: clownerie, pantomima, teatro fisico; senza parole (linguaggio visivo e fisico)

Le stagioni sono ideate e promosse dal Centro di Produzione Teatrale Factory/Teatri del Nord Salento, diretto da Tonio De Nitto, in collaborazione con Meridiani Perduti Teatro e Inti Luigi D’Elia e con il sostegno di Comune di Brindisi, Regione Puglia e Ministero della Cultura in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Teatro Don Bosco/Salesiani di Brindisi e il Ministero dei Sogni – Mediaporto Brindisi.

Ingresso: €6 (adulti e bambini)

Per info e prenotazioni:

3387733796 – 3494490606