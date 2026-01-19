Bari, baby gang in via Sparano: il Garante dei minori Abbaticchio chiama i genitori alla responsabilità
BARI – Dopo l’episodio di sabato scorso in via Sparano, dove un gruppo di circa 15 ragazzini tra i 10 e i 13 anni ha accerchiato e spintonato tre adolescenti, il Garante regionale dei diritti del minore Ludovico Abbaticchio interviene richiamando l’attenzione sulla responsabilità dei genitori.
“È opportuno che la polizia individui chi sono questi ragazzi. In casi come questi, i genitori devono rispondere in termini di responsabilità genitoriale, anche penale. Quanto accaduto non è una semplice bravata”, ha dichiarato Abbaticchio.
Il Garante sottolinea che il fenomeno non è sporadico e che la fragilità genitoriale deve essere affrontata con decisioni adeguate da parte dei Tribunali, fino alla possibilità di togliere la potestà genitoriale se necessario. “Sabato ci sono stati spintoni e accerchiamenti – ha aggiunto – ma qualcuno avrebbe potuto estrarre un coltellino. Serve dare segnali chiari e forti per tutelare i minori e la comunità”.
L’appello di Abbaticchio arriva in un momento in cui cresce l’attenzione sulle baby gang e sulla necessità di interventi concreti per prevenire episodi di violenza tra minorenni, valorizzando al contempo il ruolo educativo delle famiglie.