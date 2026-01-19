Bari, baby gang in via Sparano: il Garante dei minori Abbaticchio chiama i genitori alla responsabilità

BARI – Dopo l’episodio di sabato scorso in via Sparano, dove un gruppo di circa 15 ragazzini tra i 10 e i 13 anni ha accerchiato e spintonato tre adolescenti, ilinterviene richiamando l’attenzione sulla responsabilità dei genitori.

“È opportuno che la polizia individui chi sono questi ragazzi. In casi come questi, i genitori devono rispondere in termini di responsabilità genitoriale, anche penale. Quanto accaduto non è una semplice bravata”, ha dichiarato Abbaticchio.

Il Garante sottolinea che il fenomeno non è sporadico e che la fragilità genitoriale deve essere affrontata con decisioni adeguate da parte dei Tribunali, fino alla possibilità di togliere la potestà genitoriale se necessario. “Sabato ci sono stati spintoni e accerchiamenti – ha aggiunto – ma qualcuno avrebbe potuto estrarre un coltellino. Serve dare segnali chiari e forti per tutelare i minori e la comunità”.

L’appello di Abbaticchio arriva in un momento in cui cresce l’attenzione sulle baby gang e sulla necessità di interventi concreti per prevenire episodi di violenza tra minorenni, valorizzando al contempo il ruolo educativo delle famiglie.