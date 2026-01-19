Fabiano Marti e Mauro Pulpito all’Abeliano con “Letto a due piazze”





BARI - Venerdì 23 gennaio, al teatro Abeliano di Bari, l’associazione culturale Echo Events, guidata dal presidente Donato Sasso, porterà inscena Fabiano Marti e Mauro Pulpito con lo spettacolo “Letto a due piazze”, scoppiettante commedia scritta dallo stesso Marti.Lo spettacolo racconta l’incontro–scontro tra Fabio, studente universitario irrimediabilmente fuori corso, e Mario, disoccupato sempre in cerca di espedienti per tirare avanti. Tutto si svolge in un piccolo monolocale, dove un divano‑letto matrimoniale diventa il centro di equivoci, convivenze forzate e situazioni comiche. A rendere brillante la messinscena sono il ritmo serrato, le gag ben costruite e soprattutto il feeling dei due protagonisti, frutto di un legame professionale ormai consolidato.Mauro Pulpito e Fabiano Marti, entrambi tarantini, lavorano insieme dal 2003, quando Gennaro Nunziante – già autore di Toti e Tata e oggi regista di Checco Zalone – li scelse per una trasmissione televisiva con Antonio Stornaiolo. Da allora non si sono più separati: conduttore e presentatore l’uno, attore, autore, regista e direttore artistico l’altro, hanno dato vita a un sodalizio che li ha portati a collaborare in numerosi progetti, fino alla creazione di una vera e propria “ditta teatrale” attiva in diverse piazze italiane.Oggi Pulpito e Marti rappresentano un punto fermo del teatro comico pugliese: una coppia artistica riconoscibile, longeva, capace di rinnovarsi senza perdere identità. Da oltre venti anni condividono palcoscenici, idee e una visione comune della comicità, intelligente e mai banale, che sa far ridere mentre indaga le piccole nevrosi quotidiane. Marti porta in scena la precisione della scrittura e l’ironia dell’osservazione; Pulpito aggiunge energia, ritmo e una presenza scenica che trasforma ogni dialogo in un gioco di rimbalzi perfettamente calibrato.Tra i loro lavori più rappresentativi spicca “Evitare l’uso prolungato”, divenuto nel tempo un vero marchio di fabbrica: un atto unico che attraversa manie, paure e psicologie con leggerezza e profondità, premiato e riproposto in numerosi teatri. Ma la loro intesa va ben oltre un singolo titolo: è un modo di stare in scena insieme, un equilibrio costruito nel tempo, fondato sulla fiducia reciproca e su una comicità che continua a evolversi.“Letto a due piazze” è uno dei primi lavori del duo, riproposto in una nuova versione arricchita dalla presenza di Piero Di Nanna, che già da tempo collabora con Pulpito e Marti e Daniela Sicolo nota per la sua attività con la Compagnia Ariete. Entrambi contribuiscono ad aggiungere ulteriore dinamismo e colore alla scena. Biglietti disponibili su Vivaticket.: 3392438891: ore 21:00 (ingresso a pagamento)