Bari, cinque condanne per traffico di droga: eseguiti ordini di carcerazione

BARI – La Polizia di Stato ha eseguito cinque ordini di carcerazione emessi il 26 gennaio dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di altrettanti soggetti condannati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Quattro dei condannati sono stati riconosciuti colpevoli del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio, mentre il quinto è stato condannato anche per aver fatto parte di un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti.

I provvedimenti derivano da un’indagine avviata nel 2007 dalla Squadra Mobile di Bari, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che ha accertato l’esistenza di un gruppo criminale attivo nella provincia barese, composto principalmente da giostrai legati da vincoli di parentela e con base logistica a Gioia del Colle.

L’organizzazione gestiva lo spaccio di cocaina, eroina e hashish in diversi comuni tra cui Gioia del Colle, Putignano, Santeramo in Colle, Altamura, Bisceglie, Casamassima e nelle province di Matera, Foggia e Taranto.

Nella mattinata odierna, personale della Squadra Mobile di Bari, insieme al Commissariato di Putignano, alla Squadra Mobile di Taranto e con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, ha rintracciato i destinatari degli ordini di carcerazione. Tre soggetti sono stati accompagnati in carcere, mentre per gli altri due è stata disposta la sospensione dell’esecuzione.