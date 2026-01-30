Ferrovie del Sud Est confermata vettore ufficiale del Carnevale di Putignano 2026

BARI – Anche per l’edizione 2026 del Carnevale di Putignano, Ferrovie del Sud Est sarà il vettore ufficiale dell’evento.

Nei giorni delle sfilate, previsti per il 1, 7, 15 e 17 febbraio, sono stati programmati collegamenti straordinari da e per Putignano, che si aggiungono all’offerta ordinaria, garantendo circa 7.600 posti in più per i viaggiatori.

Chi presenterà alle casse un titolo di viaggio Ferrovie del Sud Est con destinazione Putignano potrà usufruire di uno sconto di 5 euro sul biglietto intero d’ingresso alle sfilate.

Per ulteriori dettagli e informazioni sugli orari dei treni e sulle sfilate, è possibile consultare i canali ufficiali del Carnevale di Putignano.