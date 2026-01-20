Terlizzi, al via “Piccoli Salti Mortali – Mappe di appartenenza” con lo spettacolo “ION”

TERLIZZI – Torna alla rassegna teatrale, giunta alla seconda edizione e curata dal gruppo teatrale. L’iniziativa, sottotitolata, vuole esplorare il presente attraverso spettacoli capaci di trasformare le fratture della contemporaneità in racconto, visione e esperienza condivisa. La stagione sarà presentata venerdì 23 gennaio alle ore 19:30 presso la libreriadi Terlizzi, in un incontro aperto al pubblico che anticipa temi, traiettorie artistiche e urgenze della rassegna.

L’apertura ufficiale è affidata a “ION”, spettacolo scritto e diretto da Dino Lopardo, con Iole Franco, Lorenzo Garufo e Alfredo Tortorelli, in programma domenica 25 gennaio alle ore 18:30. Il testo, ispirato a una storia realmente accaduta, affronta temi come identità, diversità, disadattamento e pregiudizio sociale, raccontando la complessa relazione tra due fratelli segnati da un passato doloroso. Pochi elementi scenici e una messa in scena essenziale accompagnano il pubblico nella vita dei protagonisti, tra casa, lavoro, strada e memoria.

La rassegna proseguirà nei mesi successivi con spettacoli e workshop: il 21 febbraio “Quando diventerò piccolo” di Sergio Beercock, il 14 marzo “Odissea Minore” di Nicola Di Chio, Christian Elia e Miriam Selima Fieno, il 15 marzo workshop di teatro documentario, e il 12 aprile “sdisOrè” del gruppo UROR. L’iniziativa, promossa da Terzo Senso in collaborazione con il MAT, sostiene artisti under 35 e linguaggi contemporanei, trasformando il teatro in un’esperienza collettiva e accessibile.

ION

25 gennaio ore 18:30 | MAT Laboratorio Urbano, via Macello snc, Terlizzi

Scritto e diretto da Dino Lopardo | Con Iole Franco, Lorenzo Garufo, Alfredo Tortorelli | Produzione Gommalacca Teatro / Collettivo ITACA

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BfkoGT7YC9I

Se vuoi, posso anche creare una versione più breve e accattivante per social o newsletter, concentrata sull’apertura della rassegna e lo spettacolo “ION”. Vuoi che lo faccia?