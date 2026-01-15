Bari, due arresti per tentato omicidio e omicidio in carcere

BARI – Questa mattina la Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ha arrestato due uomini ritenuti responsabili di un tentato omicidio avvenuto nel carcere di Bari nel mese di ottobre 2024. Uno dei due arrestati è accusato anche di un omicidio.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 10:30 presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Bari.

Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno portato all’individuazione dei due presunti autori e all’emissione dei provvedimenti restrittivi. Non sono al momento disponibili ulteriori informazioni sulle vittime o sulle modalità degli episodi.