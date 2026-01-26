EVOLIO Expo 2026: da giovedì a Bari la seconda edizione della fiera B2B dell’olio extravergine

BARI – Si apre giovedì 29 gennaio alla Fiera del Levante di Bari la seconda edizione di EVOLIO Expo, la fiera B2B dedicata alla filiera olivicola-olearia, con la partecipazione attesa di circa 50 buyer internazionali provenienti da 16 Paesi, tra cui Stati Uniti, Germania, Giappone, Brasile e Arabia Saudita.

La Puglia, con 720 frantoi attivi e una superficie di 330.800 ettari coltivati a olive da olio, pari al 31,5% del totale nazionale, si conferma la prima regione olivicola d’Italia. A livello provinciale, Bari guida la classifica con 98.900 ettari, seguita da Brindisi, Lecce, Foggia, Barletta-Andria-Trani e Taranto.

La manifestazione, patrocinata dal MASAF – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è organizzata da Senaf per conto di Nuova Fiera del Levante, con il sostegno del Dipartimento Agricoltura e del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, di Pugliapromozione e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Nel corso delle tre giornate saranno presenti oltre 150 espositori, 20 associazioni, enti e istituzioni, insieme a un articolato programma di più di 100 convegni, talk ed eventi dedicati ai temi strategici del comparto: dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità, dall’oleoturismo alla salute, fino alla valorizzazione culturale e gastronomica dell’olio extravergine di oliva.

L’inaugurazione ufficiale di EVOLIO Expo è in programma giovedì 29 gennaio alle ore 11.00 con il tradizionale taglio del nastro. L’Associazione Nazionale Città dell’Olio e Pugliapromozione curano i principali appuntamenti tematici, dedicati alle nuove tecnologie e alla ricerca scientifica, al turismo dell’olio come leva di attrattività territoriale, allo sviluppo dell’oleoturismo come strumento di crescita locale, ai benefici dell’olio EVO per la salute e alle applicazioni legate al benessere, dalla cosmetica naturale alle spa.

Nel corso della fiera sarà inoltre allestita la mostra “Oli Monovarietali. I percorsi della biodiversità olivicola italiana”, promossa da AMAP – Regione Marche e dalla rivista “Olivo e Olio”, che accompagnerà i visitatori in un viaggio virtuale alla scoperta delle varietà autoctone, dei territori e degli oli monovarietali italiani, con approfondimenti su storia, cultura, tradizioni e biodiversità.

Accanto agli appuntamenti istituzionali, EVOLIO Expo ospiterà laboratori olio-cibo, degustazioni guidate, momenti di approfondimento gastronomico, presentazioni di libri e la cerimonia di premiazione “Ercole Olivario – Selezione Puglia”. La Regione Basilicata sarà presente con il Premio Regionale Olivarum, dedicato agli oli lucani d’eccellenza.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli, l’assessora al Turismo Graziamaria Starace e l’assessore allo Sviluppo Economico Eugenio Di Sciascio, insieme al presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, alla presidente di Unioncamere Puglia Luciana Di Bisceglie, al vicepresidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio Cesareo Troia e alla project manager di EVOLIO Expo Silvia Casaglia.

EVOLIO Expo 2026 si conferma così una piattaforma strategica di confronto, promozione e business per l’intera filiera olivicola-olearia, rafforzando il ruolo della Puglia come punto di riferimento nazionale e internazionale per l’olio extravergine di oliva di qualità.