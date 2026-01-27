Bari, espulsioni coatte per cittadini senza permesso di soggiorno e con precedenti penali

BARI - Nel corso dei recenti servizi straordinari disposti dal, laha intensificato le attività di prevenzione e controllo volte al contrasto dei reati in materia di immigrazione.

Un cittadino albanese, risultato sprovvisto di regolare titolo di soggiorno, è stato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bari. In esecuzione dell’ordine, il Questore ha disposto l’accompagnamento immediato alla frontiera, e l’uomo è stato scortato presso lo scalo portuale cittadino per il rimpatrio coatto verso l’Albania, avvenuto in serata tramite collegamento marittimo.

Nella stessa giornata, sono stati accompagnati presso lo scalo aereo di Roma Fiumicino due cittadini georgiani, gravati da numerosi precedenti penali per delitti contro il patrimonio. Entrambi erano già stati espulsi in precedenza e ristretti presso il locale C.P.R..

Nella tarda mattinata odierna, i due georgiani sono stati rimpatriati coattivamente nel loro Paese di origine tramite un volo charter con destinazione Georgia.

Le operazioni rientrano nelle attività di controllo e prevenzione disposte dalla Questura di Bari per garantire il rispetto delle normative sull’immigrazione e la sicurezza sul territorio.