Biostimolanti Conference 2026: Bari ospita la settima edizione

Mercoledì 25 febbraio 2026, presso il, si terrà la, evento organizzato da Fruit Communication con il supporto di Arptra, ormai consolidato come uno dei principali momenti di confronto per il settore.

Dopo aver attraversato diverse città italiane, la Conference ritorna a Bari, luogo in cui tutto è iniziato, confermando il ruolo strategico della città nel dialogo tra ricerca, imprese e mondo tecnico. L’edizione 2026 offrirà un’occasione di sintesi per chi studia, sviluppa e utilizza i biostimolanti in agricoltura, in un contesto caratterizzato da normative sempre più complesse e applicazioni agronomiche sempre più specifiche.

Una giornata, tanti contenuti

La principale novità di quest’anno è la concentrazione dei lavori in un’unica giornata, pensata per rendere il confronto più focalizzato ed efficace. Il programma prevede approfondimenti su aspetti normativi, aggiornamenti tecnici ed esperienze di campo, affrontati da professori, ricercatori e tecnici del settore. L’obiettivo è offrire una panoramica chiara dello stato dell’arte, tra ciò che è consolidato, ciò che resta in discussione e ciò che necessita ulteriori approfondimenti.

Un percorso che prosegue

La Biostimolanti Conference 2026, gratuita e aperta a tutti, si articolerà in due sessioni, creando uno spazio di dialogo tra mondi che spesso procedono in parallelo: ricerca scientifica, sperimentazione, mercato e applicazione agronomica si confronteranno su dati, risultati, limiti e prospettive di una categoria che negli ultimi anni ha progressivamente ridefinito il proprio ruolo in agricoltura.

La Conference ha accompagnato il percorso dei biostimolanti dalla sperimentazione all’impiego agronomico, fino al progressivo consolidamento tecnico e normativo che oggi ne definisce il perimetro, diventando un punto di riferimento per professionisti, aziende e ricercatori.

