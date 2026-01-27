Vertenza Natuzzi, Di Sciascio e Caroli: “Confronto utile con i sindacati sulle nuove linee guida del piano di rilancio”

BARI – Si è svolto oggi il tavolo convocato dalladella Regione Puglia con i sindacati per discutere le proposte regionali relative alla, a seguito dei precedenti incontri tecnici tra Regione e azienda.

Secondo l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Eugenio Di Sciascio, l’incontro è stato «utile per il confronto responsabile, serio e propositivo con le organizzazioni sindacali», auspicando una simile condivisione anche nel prossimo incontro tra azienda e sindacati previsto per il 2 febbraio. «La priorità pienamente condivisa – ha sottolineato Di Sciascio – è la difesa dell’occupazione, possibile attraverso un valido piano di riqualificazione e rilancio industriale».

Il presidente della task force Occupazione, Leo Caroli, ha evidenziato che i sindacati hanno manifestato la volontà di riprendere subito il confronto diretto con l’azienda, auspicando che le linee guida proposte dalla Regione vengano accolte. «Ci sarà ancora da discutere nel merito, e vogliamo che questo avvenga fino in fondo», ha aggiunto Caroli.

Le proposte della Regione Puglia

La Regione ha illustrato un pacchetto articolato di proposte finalizzate a coniugare il rilancio industriale con la salvaguardia dei livelli occupazionali, evitando soluzioni traumatiche per i lavoratori e per il territorio.

I punti chiave del percorso delineato sono: