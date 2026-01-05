Bari, il 7 gennaio la cerimonia di proclamazione del presidente eletto della Regione Puglia Antonio Decaro
BARI - Mercoledì 7 gennaio 2025, alle ore 15.00, l’Aula magna della Corte d’Appello di Bari (piazza Enrico De Nicola) ospiterà la cerimonia di proclamazione del presidente eletto della Regione Puglia, Antonio Decaro.
L’evento segnerà anche il passaggio di consegne tra il presidente uscente, Michele Emiliano, e il nuovo presidente, sancendo ufficialmente l’inizio del mandato di Decaro.
La cerimonia sarà aperta al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili, permettendo ai cittadini pugliesi di assistere a questo momento istituzionale di rilevanza regionale.
Si tratta di un appuntamento simbolico e formale, che oltre a confermare i risultati elettorali, testimonia il regolare svolgimento delle procedure democratiche e la continuità istituzionale nella Regione Puglia.