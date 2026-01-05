Bari, modifiche temporanee alla viabilità per i lavori del nuovo sistema BRT

BARI - Da mercoledìal prossimo, corso Vittorio Veneto e il sottopasso Giuseppe Filippo saranno interessati daper consentire i lavori di realizzazione del nuovo, finanziato con fondi europei del PNRR “Next Generation” – Misura M2C2 – Inv. 4.2.

Si precisa che i tempi previsti dalle ordinanze sono ampi per ragioni precauzionali, legate a eventuali imprevisti meteorologici. Gli interventi, invece, potrebbero concludersi già entro due settimane.

Per corso Vittorio Veneto, la realizzazione delle corsie riservate al BRT, con posa di nuovo asfalto e colorazione rossa dei tracciati sul lato mare, comporterà il restringimento di carreggiata tra via Emanuele Orlando e via Brigata Regina (carreggiata nord, lato mare) e l’installazione di luci gialle lampeggianti ai semafori a monte e a valle del cantiere. Sono esclusi dai provvedimenti i veicoli dell’impresa esecutrice e delle subappaltatrici, i mezzi di soccorso (forze dell’ordine, vigili del fuoco, ambulanze), i veicoli al servizio di persone con disabilità e quelli diretti a accessi carrabili privati.

Per il sottopasso Giuseppe Filippo, gli interventi mirano ad adeguare la viabilità alla nuova funzione stradale con la realizzazione di corsie promiscue, prevedendo il divieto temporaneo di transito in due fasi: prima sulla carreggiata da viale Pasteur a via Brigata Bari, poi sulla carreggiata opposta verso Quartierino. Dalla misura sono esclusi i mezzi dell’impresa esecutrice e i mezzi di soccorso durante le emergenze.

Per informare adeguatamente i cittadini, i percorsi alternativi saranno segnalati presso le principali intersezioni di via Domenico Cotugno con via Giuseppe Solarino, via Papa Giovanni XXIII e viale Orazio Flacco; via Brigata Regina con via Napoli, corso della Carboneria e via Francesco Crispi; e via Brigata Bari con via Mario Pagano.

L’amministrazione invita automobilisti e cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare i percorsi alternativi durante i lavori, garantendo così sicurezza e regolare svolgimento degli interventi.