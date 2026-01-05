Ospedale San Paolo di Bari, 2500 accessi nel 2025 per l’Ambulatorio “Stoma Care”: assistenza, autonomia e qualità di vita per i pazienti stomizzati

BARI – Recuperare autonomia e qualità della vita vivendo con una stomia è possibile grazie al lavoro dell’Ambulatoriodell’Ospedale San Paolo di Bari. Il centro, parte dell’unità operativa di Chirurgia generale diretta dal dr., ha registrato nel 2025 oltretramite Cup, con pazienti provenienti non solo dalla Puglia, ma anche da altre regioni italiane.

Un percorso completo di assistenza

L’Ambulatorio, guidato dal dr. Stefano Lafranceschina, si occupa di pazienti stomizzati a seguito di interventi chirurgici per tumori dell’apparato digerente o urinario, malattie infiammatorie croniche intestinali (come morbo di Crohn o colite ulcerosa) o traumi. Il centro assiste sia chi è stato operato al San Paolo sia chi proviene da altre strutture e non ha un punto di riferimento per la gestione della stomia.

Le attività spaziano dall’educazione post-operatoria, soprattutto per chi non dispone di un caregiver, alla gestione delle complicanze stomali come edema, necrosi o emorragie, fino al supporto nelle procedure quotidiane di controllo della stomia. L’obiettivo è accompagnare il paziente lungo tutto il percorso, favorendo un rapido recupero dell’autonomia e un miglioramento della qualità di vita, anche grazie al supporto psicologico quando necessario.

Un centro di riferimento regionale e nazionale

L’Ambulatorio del San Paolo è integrato nella Rete italiana dei centri ad alta specializzazione M.I.S.S.T.O, mantenendo elevati standard assistenziali e sviluppando attività di ricerca clinica e scientifica con pubblicazioni internazionali. È inoltre riconosciuto da AIOSS (Associazione Italiana Operatori Sanitari di Stomaterapia) e funge da Polo formativo AIOSS Puglia, offrendo docenze per professionisti provenienti da tutta Italia.

Questa rete di collaborazioni facilita gli accessi di pazienti da regioni come Basilicata, Lazio, Toscana, Lombardia e Veneto, rendendo il centro un punto di riferimento non solo locale, ma nazionale.

Benefici per pazienti e famiglie

L’assistenza specialistica permette ai pazienti di riconquistare spazi di libertà e serenità quotidiana, riducendo anche il carico sui caregivers e sulle famiglie. Il Centro garantisce prescrizioni definitive degli ausili, evitando forniture periodiche non necessarie, e offre un training mirato ai caregivers, riducendo ricoveri ospedalieri e accessi al Pronto Soccorso, oltre al ricorso alla Assistenza Domiciliare Integrata.

Con il suo approccio completo e centrato sulla persona, l’Ambulatorio “Stoma care” del San Paolo rappresenta un modello di eccellenza nell’assistenza ai pazienti stomizzati, con un impatto significativo sulla qualità della vita di chi affronta quotidianamente questa condizione.