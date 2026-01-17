Bari, il sindaco Leccese espone la bandiera iraniana: solidarietà al popolo in lotta per i diritti

BARI – Un gesto simbolico ma fortemente carico di significato quello compiuto questa mattina dal sindaco di Bari,, che ha esposto ladalla finestra del suo ufficio a Palazzo di Città, in concomitanza con ila sostegno del popolo iraniano.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito di una manifestazione promossa da un coordinamento di partiti politici e associazioni, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla grave situazione dei diritti umani in Iran e di ribadire il sostegno ai valori universali della libertà, della democrazia e dell’autodeterminazione dei popoli.

L’esposizione della bandiera da parte del primo cittadino ha voluto rappresentare la vicinanza istituzionale della città di Bari a una popolazione che, negli ultimi mesi, è stata protagonista di proteste duramente represse dal regime.

«Esporre la bandiera iraniana dal Comune – ha dichiarato il sindaco Leccese – è un gesto simbolico ma sentito, con cui la città di Bari vuole far sentire la propria vicinanza a un popolo che sta pagando un prezzo altissimo per rivendicare diritti fondamentali. Di fronte alla repressione, alla censura e alla violenza, non si può restare indifferenti: la libertà e la dignità umana non hanno confini e chiamano tutti noi a una responsabilità morale».

Il flash mob ha visto la partecipazione di cittadini, attivisti e rappresentanti del mondo associativo, trasformando il centro cittadino in un luogo di riflessione e testimonianza civile. Un segnale, quello lanciato da Bari, che intende andare oltre il gesto simbolico per affermare una posizione chiara a difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali.