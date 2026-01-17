Ignazio Deg, uscito il videoclip del nuovo singolo 'Sulle scale di Ostuni'

Novità nel panorama musicale nazionale: dopo l’energia corale di "Puglia Nuova", Ignazio Deg torna con un brano più intimo, costruito su un’immagine precisa e quasi cinematografica: una donna vestita di rosso, sola, che balla sulle scale di Ostuni. Un incontro breve, sfiorato, diventato la scintilla narrativa di "Sulle scale di Ostuni", il nuovo singolo dell’artista pugliese. E' uscito proprio sabato 17 gennaio 2026 il videoclip di questo bellissimo e coinvolgente brano.

«Ti ho vista da sola sulle scale di Ostuni / parlavi d’amore con due sconosciuti» apre il brano, mettendo subito a fuoco lo sguardo dell’autore: un avvistamento casuale, un momento minimo che però resta inciso. La città bianca fa da cornice, quasi da personaggio, mentre la donna diventa una figura magnetica, sospesa tra realtà e suggestione. Musicalmente, il brano si muove su un pop folk luminoso, che strizza l’occhio al ritmo twist e a un sound che richiama l’energia spontanea di una banda di paese: fiati, chitarre acustiche e una leggerezza ritmica che rende il pezzo immediato e cantabile, senza mai perdere profondità emotiva. È una Puglia che suona viva, autentica, lontana dagli stereotipi. Il brano porta avanti la strada che Ignazio ha intrapreso negli ultimi lavori: tradizione pugliese incastrata dentro un pop moderno, pulito, diretto. Non un omaggio nostalgico, ma un linguaggio nuovo che racconta il Sud attraverso immagini quotidiane e sentimenti non filtrati.





Il testo si muove tra osservazione e confessione, tra memoria e perdita: «E adesso che non sei più mia / io prego tutti i santi e poi Maria / e proprio sotto casa mia / io ti aspetto sempre». Una devozione semplice, quasi ingenua, che descrive bene la dimensione emotiva del brano: non l’amore epico, ma quello che rimane addosso anche quando si vorrebbe lasciarlo andare. C’è anche la Puglia d’inverno: «E anche se nevica / ti scriverò una dedica / sul vetro della macchina / col sole di domenica». Un’immagine quotidiana, domestica, che riesce a essere evocativa senza forzature, sostenuta da una melodia che accompagna senza invadere.





In "Sulle scale di Ostuni", Ignazio Deg racconta una storia che potrebbe appartenere a chiunque: un volto intravisto, una danza improvvisata, la sensazione di aver perso qualcosa senza averlo mai davvero avuto. «Ti ho detto non ci penso più / ma resti solamente sempre tu» ripete nel ritornello, quasi a riconoscere che certe presenze rimangono, anche quando la ragione non saprebbe spiegare il perché. La figura misteriosa incontrata a Ostuni non viene mai definita del tutto. Non ha un nome, non ha un contesto. Rimane un’immagine – forse una proiezione, forse un ricordo. È proprio questa ambiguità a renderla potente: un istante osservato da lontano che diventa una canzone.





Con questo singolo, Ignazio conferma il suo modo personale di scrivere: partire da un dettaglio, un gesto, una scena minima, e usarla per costruire una narrazione emotiva dal respiro quotidiano. "Sulle scale di Ostuni" è una piccola storia, ma autentica. Una che resta, proprio perché non cerca di essere altro.