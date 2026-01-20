Bari, il sindaco Leccese: “Riforma della Polizia Locale necessaria dopo 40 anni”

BARI - “La riforma della Polizia Locale rappresenta un passaggio necessario non più rinviabile dopo 40 anni, per rafforzare gli organici, garantire strumenti adeguati e tutele coerenti con la natura del servizio”, lo ha dichiarato il, nel corso delle celebrazioni per San Sebastiano, patrono delle polizie locali.

Leccese ha sottolineato come, negli anni, il ruolo della Polizia Locale sia cresciuto in responsabilità e importanza, richiedendo scelte normative e organizzative coerenti per sostenere chi opera quotidianamente al servizio dei cittadini.

“Desidero esprimere un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale – ha concluso il sindaco – per l’impegno costante nelle città, accompagnati dall’esempio di San Sebastiano e dalla forza silenziosa del vostro coraggio”.