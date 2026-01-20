Bari, il sindaco Leccese: “Riforma della Polizia Locale necessaria dopo 40 anni”
BARI - “La riforma della Polizia Locale rappresenta un passaggio necessario non più rinviabile dopo 40 anni, per rafforzare gli organici, garantire strumenti adeguati e tutele coerenti con la natura del servizio”, lo ha dichiarato il sindaco di Bari e delegato nazionale ANCI per la Sicurezza e la Polizia Locale, Vito Leccese, nel corso delle celebrazioni per San Sebastiano, patrono delle polizie locali.
Leccese ha sottolineato come, negli anni, il ruolo della Polizia Locale sia cresciuto in responsabilità e importanza, richiedendo scelte normative e organizzative coerenti per sostenere chi opera quotidianamente al servizio dei cittadini.
“Desidero esprimere un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale – ha concluso il sindaco – per l’impegno costante nelle città, accompagnati dall’esempio di San Sebastiano e dalla forza silenziosa del vostro coraggio”.