Rutigliano, Solfrizzi e Stornaiolo Ambasciatori del Fischietto 2026

RUTIGLIANO - Domenica 25 gennaio, alle ore 18.00, presso il, si terrà la cerimonia ufficiale di conferimento del titolo di

Il prestigioso riconoscimento sarà assegnato agli attori e comici pugliesi Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo (in arte Toti e Tata), chiamati a rappresentare e promuovere la storica tradizione del fischietto in terracotta, simbolo identitario della comunità rutiglianese.

Negli anni, il titolo è stato conferito a personalità di rilievo del mondo della cultura, dello spettacolo e delle istituzioni, tra cui Gabriella Carlucci, Michele Mirabella, Toni Santagata, Sergio Rubini, Anna Falchi, Vittorio Sgarbi, Antonio Decaro, Dario Vergassola, Lino Banfi, Pippo Mezzapesa, Gianni Ciardo e, per ultimo, Beppe Convertini.

Solfrizzi e Stornaiolo, due grandi interpreti della pugliesità, saranno i nuovi ambasciatori della tradizione e della cultura locale, capaci di raccontare la nostra terra con ironia, intelligenza e quel sorriso che rende unici i nostri fischietti in terracotta, custodi di storie, tradizioni e radici.