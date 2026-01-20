Bari, in pubblicazione l’avviso per la concessione di quattro beni comunali a Carbonara e nella Pineta San Francesco

BARI - Laha reso noto che è stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso per la: due chioschi in piazza Sandro Pertini a Carbonara (11,50 mq per 1.048,80 € annui e 18 mq per 1.620,85 €), un chiosco di 54 mq nella(2.978,76 € annui) e un chiosco di 33 mq in piazza Umberto I a Carbonara (2.474,16 € annui).

L’iniziativa rientra nel piano di valorizzazione e alienazione immobiliare del Comune, con l’obiettivo di riattivare e rifunzionalizzare beni pubblici attualmente inutilizzati, creando ricadute positive per la collettività in termini di decoro, sicurezza e sviluppo dell’economia di prossimità.

“Questa procedura mira a trasformare luoghi oggi in disuso in opportunità di rigenerazione urbana, restituendo presidio e funzioni utili agli spazi pubblici”, commenta l’assessore al Patrimonio Nicola Grasso.

La concessione avrà durata di sei anni, rinnovabile per altri sei, e sarà assegnata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base al miglior rapporto qualità/prezzo. È possibile partecipare per più lotti, ma un operatore potrà aggiudicarsi un solo lotto.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 9.00 del 6 marzo 2026, esclusivamente in formato cartaceo, secondo le modalità indicate nel bando.