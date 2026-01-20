Abc School Film Festival: al via la IV edizione tra cinema, scuola e laboratori creativi

BARI – Cinema e scuola tornano protagonisti con la, il progetto di educazione cinematografica dedicato a bambini e ragazzi, ideato e organizzato danella storica sala d’essai del Cinema Abc di Bari. Il festival è sostenuto da MiC e MIM tramite il Piano Nazionale Cinema per la Scuola, dalla Regione Puglia e si avvale della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia e dell’Università degli Studi di Bari, corso di laurea in DAMS. Partner del progetto sono le associazioni Canudo ETS e Momiji, mentre la responsabile scientifica è Francesca Rossini.

Presentazione e formazione docenti

Giovedì 23 gennaio, alle ore 9.30 al Cinema Abc, il programma sarà presentato ai docenti degli istituti coinvolti. Interverranno il presidente Claudio Valente, Francesca Rossini, Angela Bianca Saponari (DAMS), Angelo Dellisanti (USR), il regista Alessandro Piva, Antonio Musci (ass. Canudo), Valeria Pisani (graphic designer K19) e Andrea Yuu Dentuto e Cristina D’Auria (ass. Momiji).

Il festival prevede un modulo preliminare di formazione per i docenti, la proiezione di film storici selezionati con il supporto di esperti e, al termine del progetto, la costituzione di una giuria di massimo 100 adolescenti che premierà i migliori documentari in concorso.

Scuole coinvolte

Gli studenti partecipanti appartengono a scuole primarie e secondarie di Bari, provincia e Bat. Tra le scuole di Bari: Liceo Socrate, IC Poggiofranco Fiore, scuola Carducci, IC Umberto I – San Nicola, IISS Marco Polo, Liceo De Nittis-Pascali, circolo didattico Duca d’Aosta.

In provincia di Bari: IISS Luigi dell’Erba (Castellana Grotte), IC Manzoni-Poli (Molfetta), ITES Vitale Giordano (Bitonto), Liceo Galilei (Bitonto), IC De Amicis-Dante Alighieri (Modugno), IISS Rosa Luxemburg (Acquaviva delle Fonti), IISS Da Vinci-Majorana.

Nella Bat: ICS Jannuzzi Mons Di Donna (Andria) e scuola Ugo Foscolo (Canosa di Puglia).

Laboratori e novità della IV edizione

Per la prima volta saranno realizzati tre laboratori tra Bari e Bat: gli studenti potranno visionare manifesti cinematografici rari di proprietà dell’Abc, ricostruire la storia dei film a cui si riferiscono, vederli in sala e ripensarli graficamente con l’aiuto di esperti di grafica. I “nuovi” manifesti verranno poi esposti insieme agli originali.

Proiezioni e attività creative

Il festival propone 10 film restaurati, proiettati in cinque sale, con attività propedeutiche in classe guidate dagli esperti di Canudo ETS. Gli studenti realizzeranno recensioni, video o elaborati grafici, mentre una commissione di docenti e esperti selezionerà i giurati che parteciperanno alle proiezioni dei cinque documentari in gara scelti dal regista Alessandro Piva, premiando il miglior documentario durante la serata finale.

Coinvolgimento delle scuole primarie

Le primarie partecipano attraverso il laboratorio “AnimAzione – Valori e formazione attraverso i film dello Studio Ghibli”, in collaborazione con Momiji. Le attività prevedono proiezioni di film dello Studio Ghibli, seguite da laboratori artistici e musicali guidati dal maestro Claudio Stea e dagli autori Andrea Yuu Dentuto e Sarah Marini, con disegni “parlanti” ispirati ai protagonisti delle pellicole.

Film in rassegna

Tra i titoli storici proiettati: The Elephant Man (David Lynch, 1980), Il grande Lebowski (Joel ed Ethan Coen, 1998), Fuga di mezzanotte (Alan Parker, 1978), Santa Maradona (Marco Ponti, 2001), Quanto è bello lu murire acciso (Ennio Lorenzini, 1975) e i film d’animazione Ponyo sulla scogliera e Il mio vicino Totoro di Hayao Miyazaki.

Tema della IV edizione

Il festival vero e proprio, in programma a maggio, avrà come tema “Real Cinema”, con cinque documentari italiani recenti in concorso, proiettati alla presenza degli autori e coordinati da Alessandro Piva.