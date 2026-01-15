Bari, incidente nella notte sul lungomare Nazario Sauro: un ferito grave

BARI – Nella notte sul lungomare Nazario Sauro si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre auto. Una delle vetture ha terminato la propria corsa contro la ringhiera di protezione del lungomare, provocandone il danneggiamento.

Il bilancio dell’incidente è di un ferito grave, trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. Secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la Polizia Locale, che ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

La circolazione nella zona ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.