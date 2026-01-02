Bari, lutto nel quartiere Libertà: addio a Mimmo, il pizzaiolo dal cuore grande

BARI – Inizia con un sapore amaro il 2026 per i residenti di via Principe Amedeo e per tutti coloro che conoscevano Mimmo, noto pizzaiolo della “Pizzeria da Mimmo” nel quartiere Libertà. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità: cittadini e turisti si fermavano spesso nel locale per apprezzare le sue prelibatezze, ma soprattutto per incontrare una persona solare e generosa, ricordata da tutti come “quasi un fratello”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. Tra questi, un cittadino scrive: “Mimmo te ne sei andato anche tu, non doveva andare così. Ti ho sempre voluto bene, sono 18 anni che ti conoscevo ed eri come un fratello grande. Davi consigli a tutti e avevi un cuore enorme, non ti dimenticherò mai. Ti porterò sempre nel mio cuore. Ora proteggi le tue splendide figlie, tua moglie e tua madre e tutta la famiglia. Eri il gigante buono, come faremo senza di te? Eri il top, se n’è andato metà del mio cuore”.

Il ricordo di Mimmo rimarrà vivo nel cuore della comunità del quartiere Libertà, tra le mura del locale che ha fatto della passione e dell’accoglienza il suo marchio di fabbrica.