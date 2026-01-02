Bari, nel 2025 oltre 2,6 milioni di pernottamenti registrati: la città si conferma meta turistica di punta del Sud Italia

BARI – Si chiude il 2025 con numeri da record per il turismo nella città di Bari:registrati sul portale, confermando il capoluogo pugliese tra le principali destinazioni turistiche del Mezzogiorno.

“Il 2025 è l’anno della consacrazione per il turismo a Bari – commenta l’assessore allo Sviluppo locale e al Turismo Pietro Petruzzelli –. Non solo abbiamo registrato un aumento del 25% rispetto al 2024, ma la durata media del soggiorno è salita a 2,4 giorni rispetto ai 2,25 dello scorso anno. Questo trend ci fa sperare di poter competere con le destinazioni tradizionali della Puglia, come Vieste, e di estendere i flussi turistici a tutti i quartieri della città grazie a iniziative come Undiscovered Bari”.

Secondo l’assessore, la crescita è stata favorita anche dalla strategia condivisa tra istituzioni locali e dall’organizzazione di eventi di richiamo nazionale, come il grande Capodanno in piazza. Gli introiti della tassa di soggiorno, che per il 2025 ammontano a oltre 4,85 milioni di euro, saranno impiegati per migliorare servizi comunali, igiene urbana, mobilità e contrasto all’abusivismo, oltre che per potenziare il turismo culturale, sportivo, convegnistico ed enogastronomico e per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche tramite il protocollo d’intesa con Aeroporti di Puglia.

Provenienza dei turisti:

Italia 26,88%

Polonia 12,72%

Romania 5,78%

Francia 5,55%

Germania 3,86%

Bulgaria 3,85%

Stati Uniti 3,60%

Spagna 3,25%

Ungheria 3,21%

Argentina 2,87%

Regno Unito 2,04%

Brasile 1,89%

Austria 1,54%

Paesi Bassi 1,54%

Tipologia dei turisti: famiglie 41,10%, gruppi 39,55%, singoli 19,35%.

Fasce d’età più rappresentate: 29-33 anni (9,45%), 49-53 (9,41%), 24-28 (8,99%), 44-48 (8,87%), 34-38 (8,75%), 54-58 (8,735%), 39-43 (8,51%), 59-63 (7,84%), 19-23 (6,82%) e 64-68 anni (6,31%).

Il 2025 segna quindi un traguardo storico per Bari, che consolida la propria posizione come meta turistica di rilievo nel Sud Italia e punta a una crescita sostenibile, diffondendo i flussi turistici in tutta la città e valorizzando nuove aree e itinerari del territorio.