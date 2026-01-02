Crans-Montana, tragedia di Capodanno: tra le vittime anche il giovane golfista italiano Emanuele Galeppini

CRANS-MONTANA – Tra le vittime del devastante incendio scoppiato la notte di Capodanno al localedi Crans-Montana, in Svizzera, c’è anche un giovane italiano:, 16 anni, genovese ma residente a Dubai.

Emanuele era una promessa del golf nazionale, cresciuto sportivamente tra la Liguria e il Tigullio, e noto per la sua passione e dedizione allo sport. La tragedia ha colpito profondamente la comunità sportiva e i suoi familiari.

La Federazione Italiana Golf ha confermato la notizia esprimendo cordoglio e vicinanza:

“La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. Il pensiero va alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo conoscevano.”

Il drammatico evento ha causato decine di vittime e numerosi feriti, tra cui diversi giovani italiani trasportati negli ospedali di Milano e Zurigo. Le autorità svizzere continuano le indagini per accertare le cause dell’incendio, mentre le famiglie delle vittime si stringono nel dolore.