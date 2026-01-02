Ruffano, cinque giorni di festa nella calza della Befana

RUFFANO – Si chiude con cinque giorni di eventi all’insegna della musica, del divertimento e delle tradizioni natalizie il programma “InCanto di Natale”, a cura della Pro Loco di Ruffano e del Comune, in collaborazione con Torrepaduli e le associazioni locali. Dopo il Capodanno con il concerto gospel nella Chiesa Matrice, il centro storico di Ruffano e la frazione di Torrepaduli si preparano a vivere un inizio d’anno ricco di appuntamenti, fino al doppio arrivo della Befana. Le date da segnare in calendario sono sabato 3, domenica 4, lunedì 5, martedì 6 e giovedì 8 gennaio.

GLI APPUNTAMENTI

Sabato 3 gennaio, dalle 16 alle 20, bambini dai 4 ai 10 anni potranno partecipare a “La Scopa Schiacciaguai”, evento dedicato alla magia, alla creatività e al rispetto per l’ambiente. L’incontro è gratuito e si terrà presso il sagrato della Chiesa Madre, in piazza del Popolo.

Domenica 4 gennaio prevede un doppio appuntamento musicale. Alle 18:30, nel centro storico di Ruffano, il concerto benefico “Musica Popolare per la Solidarietà” vedrà esibirsi artisti locali, con il ricavato devoluto al reparto di Oncologia ed Ematologia dell’ospedale Cardinale Panico di Tricase. A seguire, alle 19:30, la tribute band Why Not proporrà i grandi successi di U2, Pink Floyd, Coldplay, REM, Dire Straits e molti altri, con la partecipazione speciale di un coro di voci bianche e una sorpresa finale per il pubblico.

Lunedì 5 gennaio, alle 19, presso la Chiesa Madre di Torrepaduli, il Coro polifonico Santa Maria degli Angeli di Presicce si esibirà in un concerto gospel classico e meditativo, con ingresso gratuito. L’evento è a cura di Odv Kairòs e rientra nel programma dell’InfoPoint di Torrepaduli.

Martedì 6 gennaio è previsto il doppio arrivo della Befana. La mattina a Torrepaduli, con A Befana te Turre dell’associazione Turre Mia, dalle 9:30 alle 11:30, la Befana percorrerà le strade del borgo distribuendo calze e dolci ai bambini, con musica e foto ricordo in Piazza Carmelitani. Nel pomeriggio, a Ruffano, la Befana partirà alle 18 dall’incrocio via Liborio Romano/Corso Margherita di Savoia, distribuendo dolci lungo il percorso fino a piazza del Popolo, dove sarà possibile incontrarla nella Casetta della Befana fino alle 23. La serata sarà animata da Lillo Birillo Magicomicshow e dalla cover band Radio Libre, con musica dal vivo e spettacoli di magia e cabaret.

Giovedì 8 gennaio chiuderà il programma il concerto lirico-instrumentale Incanto Trio presso il Salone San Francesco (via Napoli), a cura di Odv Kairòs e InfoPoint, dalle ore 19. Sul palco si esibiranno Ekland Hasa, Nevila Matja e Vincenzo Sarinelli. L’ingresso è gratuito.

LE ATTRAZIONI

Fino al 6 gennaio, i visitatori potranno godere della magia delle luci e degli addobbi nei borghi di Ruffano e Torrepaduli, assaporando le delizie della Piazza del Gusto e visitando il Presepe Vivente di Comunità a Torrepaduli presso il Museo della Civiltà Contadina (aperto il 4 e il 6 gennaio dalle 17:30 alle 20:30), i Mercatini di Natale nel borgo antico di Ruffano, la Corte del Grinch e il Villaggio della Solidarietà, la Cripta della Natività nella Chiesa Beata Vergine di Maria e il Presepe artistico di comunità nel frantoio ipogeo di via Mons. D’Urso, realizzato in cartapesta a grandezza naturale sotto la direzione artistica di Matteo Gravante. Gli eventi potrebbero subire variazioni in caso di maltempo. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali social ufficiali della Pro Loco Ruffano.