Bari ospita la tappa pugliese di Mister Talent of Italy

BARI – Sabato 17 gennaio l’si trasformerà in un set televisivo per la tappa pugliese di, il format itinerante che mette alla prova nuovi talenti provenienti da tutta Italia.

La produzione, curata dall’agenzia GR Show, continua a riscuotere successo grazie a una formula che unisce intrattenimento, scoperta di talenti emergenti e visibilità televisiva, consolidando il format come uno dei più interessanti del panorama italiano.

La tappa barese vedrà la partecipazione di un parterre di giudici d’eccezione: accanto al conduttore Kevin Dellino, barese di origine con oltre dieci anni di esperienza nel settore televisivo, prenderanno posto Gennaro Lillio, volto noto di moda e spettacolo, Loredana Fiorentino, figura apprezzata nel lifestyle e televisione italiana, e Alfonso D’Apice, giovane talento dei social che porta un approccio fresco e immediato.

Kevin Dellino, pur vivendo a Milano, mantiene un forte legame con la Puglia e negli ultimi anni ha condotto eventi di grande richiamo come il Capodanno di Foggia e la Notte Bianca di Cerignola, oltre a iniziative solidali con associazioni locali e nazionali.

Per il pubblico pugliese, Mister Talent of Italy sarà trasmesso ogni giorno alle ore 14:00 su Delta TV, offrendo momenti significativi e spettacolari delle registrazioni a Bari. La trasmissione continuerà anche la sua messa in onda in tutta Italia attraverso le reti partner del circuito nazionale.

La tappa barese si annuncia come uno degli eventi più attesi di inizio anno, unendo talento, spettacolo e opportunità in un unico palco e confermando Mister Talent of Italy come piattaforma concreta per chi desidera emergere nel mondo dello spettacolo.