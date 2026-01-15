Bari, 8 posteggi per food truck all’esterno del Palaflorio: pubblicato l’avviso per il biennio 2026-27

BARI – È stato pubblicato sul portale istituzionale del Comune l’avviso pubblico per l’assegnazione dinell’area esterna deldurante le manifestazioni di pubblico spettacolo in programma nel biennio. I posteggi hanno una superficie di 32 metri quadri ciascuno e sono destinati esclusivamente ai commercianti su area pubblica del settore alimentare dotati di “negozi mobili”.

Le domande potranno essere presentate dal 16 gennaio fino alle 23.59 del 31 gennaio attraverso la piattaforma online www.autorizzo.com, complete del bollo da 16 euro e di tutti i dati richiesti. Possono partecipare operatori già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo “A” o “B”, con truck-food attrezzati, revisionati, assicurati e dotati di D.I.A. sanitaria.

Le candidature saranno valutate secondo criteri che considerano il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la professionalità, l’anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese, la classe di inquinamento del veicolo e altri criteri occupazionali. Un punteggio aggiuntivo sarà attribuito a chi presenterà autocertificazione di regolarità contributiva.

L’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli ha commentato: “Anche quest’anno l’amministrazione ha voluto regolamentare la presenza dei food truck per garantire maggiore sicurezza e continuità lavorativa agli operatori, restituendo dignità al lavoro e un servizio migliore ai cittadini e agli spettatori degli eventi”.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 12 febbraio sul sito del Comune e potrà essere contestata entro le ore 12 del 19 febbraio. Entro il 25 febbraio sarà pubblicata la graduatoria definitiva, con indicazione degli assegnatari e delle domande escluse.

Il rilascio delle concessioni avverrà mediante Pec o accesso alla piattaforma, dopo il pagamento del canone unico patrimoniale e l’inserimento della marca da bollo. La mancata utilizzazione del posteggio per più di dieci delle trenta giornate previste comporta decadenza, salvo casi di forza maggiore documentati tempestivamente. Eventuali manifestazioni aggiuntive saranno soggette al pagamento del canone unico.