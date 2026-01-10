Bari, percorre contromano l’A14: salvato dalla Polizia Stradale un 75enne

BARI – Momenti di grande pericolo sull’autostrada, quando un’autovettura è stata segnalata più volte alla sala operativa dellaper aver percorso contromano il tratto dal casello di Bari Nord verso la tangenziale, a velocità sostenuta.

Immediatamente è stato allertato un equipaggio del Distaccamento di Gioia del Colle, impegnato in servizio di vigilanza. Adottando il dispositivo “Safety Car” per rallentare il traffico, gli agenti sono riusciti a intercettare il veicolo, attirando l’attenzione con segnali sonori e luminosi, e a bloccarlo in sicurezza sul margine della carreggiata.

Alla guida c’era un 75enne barese, in evidente stato confusionale, che ha attribuito l’errore alle indicazioni del navigatore del proprio cellulare. Fortunatamente non si sono verificati incidenti.

Gli agenti hanno contestato al conducente la sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada, oltre alla revoca della patente e al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

La vicenda sottolinea l’importanza di prestare la massima attenzione alla guida, evitando qualsiasi forma di distrazione legata a dispositivi elettronici e privilegiando le indicazioni della segnaletica stradale.