Accoltellamento a Taranto: tre giovani arrestati per tentato omicidio

TARANTO - Tre giovani tarantini sono stati arrestati all’alba daisu ordinanza del, con l’accusa di. Si tratta di, ritenuti responsabili dell’accoltellamento di un uomo di 40 anni avvenuto ilnella zona del

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima stava passeggiando con la propria compagna quando è stata affiancata da due giovani a bordo di uno scooter, che prima l’hanno insultata e poi colpita con calci e pugni. I due si sono allontanati, ma sono tornati poco dopo accompagnati da un terzo individuo e armati di coltello. La vittima è stata colpita al volto e al torace, riportando la lesione a un polmone, in un attacco ritenuto dagli investigatori con l’intento di uccidere.

Il 40enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato operato.

Gli arresti odierni seguono una precedente misura cautelare, emessa il 22 dicembre scorso, nei confronti di Giuseppe Sambito, anch’egli coinvolto nella vicenda. Le indagini proseguono per chiarire pienamente la dinamica dell’aggressione e il ruolo dei singoli partecipanti.