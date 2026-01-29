Bari, resta in carcere l’uomo che ha aggredito il console georgiano

BARI – Resta in carcere il 37enne che, due sere fa, ha aggredito il console generale di Georgia, Irakli Koiava, mentre si trovava in corso Vittorio Emanuele a Bari. La gip ha convalidato l’arresto, contestando all’uomo i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli agenti della polizia locale intervenuti per fermarlo.

L’aggressore, con precedenti penali, non ha fornito spiegazioni sul movente dell’episodio, che secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine potrebbe derivare da un’incomprensione avvenuta per strada. In merito alla vittima, il 37enne avrebbe dichiarato di non sapere chi fosse.

Le indagini proseguono per chiarire con esattezza la dinamica dell’aggressione e le eventuali responsabilità.