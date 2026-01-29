Taranto, investito un 24enne in viale Cannata: caccia al pirata della strada

TARANTO – Un giovane di 24 anni è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi in viale Cannata, nella zona di Paolo VI a Taranto, all’altezza della rotatoria che conduce al centro commerciale della zona.

Secondo le prime informazioni, l’auto coinvolta non si è fermata a prestare soccorso al ferito, configurando il caso di pirateria stradale. Il giovane è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale SS Annunziata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Polizia e Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e raccolto elementi utili alle indagini, tra cui alcuni pezzi dell’auto rimasti sull’asfalto dopo l’impatto. Le forze dell’ordine hanno avviato la caccia al conducente fuggito.