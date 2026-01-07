Bari: riprese regolarmente le lezioni delle quindici classi del plesso Perone trasferite al Renato Moro

BARI - Sono riprese questa mattina, al termine della pausa per le festività natalizie, le attività didattiche delle quindici classi del plesso Perone dell’istituto comprensivo “Clementina Perone – Carlo Levi” (via Nazariantz), temporaneamente trasferite nel plesso Renato Moro (via Ravanas) per verifiche sull’immobile a seguito di ristagni d’acqua al piano interrato.

All’avvio delle lezioni era presente l’assessore alla Conoscenza, Vito Lacoppola, che insieme alla dirigente scolastica Donida Lopomo e ai tecnici del settore Immobili e della ripartizione Politiche educative ha effettuato un sopralluogo.

Durante la pausa festiva sono state eseguite operazioni di pulizia straordinaria del plesso ospitante e il trasferimento degli arredi. Ieri, martedì 6 gennaio, è stato completato il trattamento preventivo contro la Legionella sull’impianto idrico e sostituiti gli estintori, rendendo la struttura pienamente a norma.

Attualmente sono in corso ulteriori interventi di pulizia delle scale esterne, manutenzione del giardino da parte della Multiservizi e cablaggio della scuola per il collegamento a Internet. Per le sezioni a tempo prolungato, la refezione scolastica prenderà avvio lunedì 12 gennaio nel refettorio della Renato Moro, adeguato con zanzariere.

Durante il sopralluogo, insieme al comandante della Polizia Locale Michele Palumbo e ai tecnici della ripartizione Viabilità, sono state individuate soluzioni per la viabilità esterna. Saranno riservati 10 posti auto a tempo nelle vicinanze della scuola in modalità Kiss&Ride per consentire alle famiglie soste brevi e sicure durante l’accompagnamento e il ritiro dei bambini.