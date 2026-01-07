“Europa in Versi 2026”: torna il Premio Internazionale di Poesia e Narrativa

COMO – Torna l’atteso Premio Internazionale di Poesia e Narrativa “Europa in Versi”, uno dei concorsi più qualificati e riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Organizzato dalla Casa della Poesia di Como, il festival lancia l’undicesima edizione, offrendo a autori italiani e stranieri premi in denaro, pubblicazioni gratuite e visibilità globale.

Secondo la direttrice del Festival, Laura Garavaglia, “Il nostro premio non è solo un concorso, ma un ponte tra culture e generazioni. In un mondo in crisi di empatia, la poesia è l’arma pacifica che rigenera l’anima umana”.

Il concorso prevede quattro categorie, aperte a opere inedite ed edite, con particolare attenzione agli autori emergenti: poesia inedita, poesia edita, narrativa inedita e narrativa edita.

I premi includono 500 euro per i vincitori assoluti delle sezioni edite e la pubblicazione gratuita per le opere inedite con I Quaderni del Bardo Edizioni. Tutti i finalisti e vincitori saranno celebrati in una cerimonia pubblica a Como nel maggio 2026, con letture e momenti di networking internazionale.

La giuria, composta da esperti del settore, è presieduta da Milo De Angelis per la poesia e dal Prof. Gianmarco Gaspari per la narrativa, con membri tra cui Elisabetta Broli, Stefano Donno, Bruno Galluccio, Roberto Galaverni e Laura Garavaglia.

Le opere devono essere inviate entro il 15 marzo 2026 via email o posta. Regolamento e scheda di iscrizione sono disponibili sul sito europainversi.org.

Il festival, giunto alla sedicesima edizione, attira poeti da oltre 50 paesi, rendendo Como una vera capitale europea della poesia contemporanea.

Per interviste, immagini o approfondimenti: lacasadellapoesiadicomo@gmail.com