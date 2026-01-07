Bari risponde all’appello della solidarietà: musica e partecipazione in via Sparano

BARI - La musica che risuona lungo la centralissima via Sparano richiama l’attenzione di centinaia di persone e trasforma il cuore di Bari in un grande spazio di condivisione e solidarietà. La città non si è fatta trovare impreparata davanti all’appello solidale lanciato con l’ottava edizione di, l’iniziativa benefica promossa dal viceministro alla Giustizia

Tra passanti, famiglie e curiosi, il pianoforte diventa il simbolo di un messaggio semplice ma potente: la musica come linguaggio universale capace di unire, sensibilizzare e sostenere cause sociali. Le note si diffondono tra le vetrine della via dello shopping barese, attirando cittadini e turisti, molti dei quali si fermano ad ascoltare, applaudire e partecipare attivamente all’evento.

“Un pianoforte per strada” si conferma così un appuntamento atteso e partecipato, capace di coniugare cultura e beneficenza, valorizzando il coinvolgimento diretto della comunità. Un’iniziativa che, anno dopo anno, rafforza il legame tra musica, solidarietà e senso civico, dimostrando come Bari sappia rispondere con entusiasmo e generosità alle occasioni di impegno collettivo.