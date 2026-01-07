Assalto a un’autocisterna di olio sull’Alta Murgia: autista sequestrato e tir svuotato

ALTAMURA - Un vero e proprio colpo da film nelle campagne tra Castel del Monte e l’Alta Murgia, dove un’autocisterna carica di olio extravergine di oliva è stata assaltata da un commando armato. L’autista del mezzo è stato sequestrato, bendato e successivamente abbandonato nell’agro di Rutigliano, mentre il tir è stato ritrovato completamente vuoto nella zona di Cerignola.

L’episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbe stato un gruppo composto da almeno quattro persone. I banditi avrebbero affiancato l’autocisterna con una vettura di grossa cilindrata, puntando le armi contro il conducente e costringendolo a fermarsi. Dopo aver preso il controllo del mezzo, hanno portato a termine il sequestro dell’autista e lo svuotamento del carico.

L’autocisterna trasportava circa 500 quintali di olio extravergine di oliva, per un valore stimato superiore ai 300mila euro. Un bottino ingente che conferma quanto l’olio, il cosiddetto “oro verde”, sia sempre più nel mirino della criminalità organizzata.

Sull’accaduto indaga la Procura di Trani, che ha aperto un fascicolo per rapina aggravata e sequestro di persona. Gli investigatori stanno analizzando eventuali immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per risalire ai responsabili.

Le rapine ai tir carichi di olio stanno diventando un fenomeno sempre più frequente in Puglia. Appena un mese fa, un colpo analogo era stato messo a segno a Canosa di Puglia, alimentando l’allarme tra gli operatori del settore agroalimentare e gli autotrasportatori, sempre più esposti a episodi di criminalità organizzata lungo le principali rotte di trasporto.