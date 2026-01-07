Bari piange Davide Capuozzo e Andrea Liddi: continuano le indagini sull’incidente stradale

BARI - Si sono svolti ieri a Bari i funerali di, il 17enne tragicamente deceduto domenica scorsa in un incidente avvenuto tra Triggiano e Mungivacca sulla complanare della SS100. Oggi pomeriggio, nella chiesa del Redentore, si è tenuto l’ultimo saluto ad, 18 anni, la seconda vittima dello stesso evento drammatico.

Le autorità continuano a indagare sull’accaduto. La Procura di Bari ha disposto il sequestro di due moto e di quattro telefoni cellulari nell’ambito dell’inchiesta per omicidio stradale a carico di ignoti. Nei prossimi giorni prenderanno il via tutti gli accertamenti tecnici necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Sul luogo erano presenti altri due ragazzi: uno a bordo di una moto, rimasto ferito, e un testimone oculare. Le loro dichiarazioni saranno fondamentali per chiarire le cause e le responsabilità del drammatico evento.

Secondo le prime ricostruzioni, Andrea Liddi era alla guida di una Yamaha depotenziata, regalo per il suo 18esimo compleanno, e avrebbe travolto Davide Capuozzo mentre questi si trovava a bordo strada, probabilmente vicino a un cespuglio, intento a recuperare un pezzo perso dalla sua moto.

La città di Bari resta sotto shock per la perdita dei due giovani e la comunità segue con apprensione l’evolversi delle indagini.