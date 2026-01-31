Putignano, controlli “ad alto impatto”: intensificata la vigilanza della Polizia di Stato

PUTIGNANO – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha effettuato specifici servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, disposti dal Questore di Bari Annino Gargano, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica nel Comune di Putignano.

Durante le operazioni, le pattuglie hanno controllato 112 persone, di cui 27 con precedenti o segnalazioni di polizia, e verificato 46 veicoli attraverso 4 posti di controllo. Sono state inoltre eseguite 2 perquisizioni personali e controllate 5 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Nel corso dei controlli è stata anche eseguita un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’attività di vigilanza proseguirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto della legalità sul territorio.