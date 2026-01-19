Bari, rivoluzione totale: via Magalini e Vivarini. Panchina affidata a Moreno Longo

BARI – Il Bari ha deciso di voltare pagina. Dopo una domenica di riflessioni e confronti interni, la società biancorossa ha optato per un ribaltone totale: via il direttore sportivo Giuseppe Magalini e l’allenatore Vincenzo Vivarini. A riportarlo è il giornalista Alfredo Pedullà.

La scelta arriva all’indomani della sconfitta interna per 0-1 contro la Juve Stabia, risultato che ha ulteriormente aggravato una situazione di classifica già critica. I biancorossi occupano infatti la penultima posizione del campionato di Serie B, un piazzamento considerato inaccettabile per la piazza e lontanissimo dagli obiettivi stagionali dichiarati dal presidente Luigi De Laurentiis.

La decisione della società non si limita al cambio in panchina. A pagare è anche il direttore sportivo Magalini, ritenuto uno dei principali responsabili di un mercato giudicato privo di idee e incapace di costruire una rosa all’altezza della categoria.

Per tentare di invertire la rotta, il club ha deciso di affidarsi a una figura già conosciuta nell’ambiente biancorosso: Moreno Longo. Il tecnico è atteso in Puglia nella giornata di domani e dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento con la squadra, avviando così una nuova fase della stagione.

La società punta ora su esperienza e conoscenza del contesto per ritrovare compattezza, risultati e credibilità, in un momento delicatissimo del campionato in cui ogni scelta pesa come una finale.