Gallipoli, pesca illegale: sequestrati 5 kg di pescato e 400 ricci di mare

GALLIPOLI – La Guardia di Finanza di Gallipoli ha scoperto un’attività di pesca illegale nei pressi della spiaggia della Purità. I militari, insospettiti dalle luci notturne e dall’orario insolito, hanno atteso l’imbarcazione sospetta fino al suo approdo a riva.

Il pescatore, un uomo di 50 anni del posto, è stato identificato e trovato in possesso di circa 5 chili di pescato vario e 400 esemplari di ricci di mare. L’intero quantitativo, insieme all’attrezzatura utilizzata, è stato sottoposto a sequestro. Il pescato è stato devoluto ad enti religiosi e benefici, mentre i ricci di mare sono stati rigettati in mare per garantirne la sopravvivenza.

Al trasgressore è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa complessiva di 3mila euro e contestualmente segnalato all’Autorità Marittima competente. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla pesca illegale e nella tutela dell’ambiente marino.