Bitonto, arrestato 32enne per tentato omicidio di tre poliziotti

BITONTO - Nella mattinata del 16 gennaio, laha eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un, con precedenti per reati predatori, riciclaggio, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e violazioni alle misure di prevenzione. L’uomo è ritenuto responsabile dinei confronti di tre agenti della Polizia.

L’arresto trae origine da un episodio avvenuto la sera del 28 aprile 2025 all’interno di un garage a Bitonto, durante un servizio di osservazione della Squadra Mobile della Questura di Bari, Sezione contrasto reati contro il patrimonio. Gli agenti stavano monitorando un sodalizio criminale dedito ai furti di autovetture di grossa cilindrata, successivamente cannibalizzate, di cui faceva parte l’arrestato.

Secondo quanto ricostruito, l’indagato, alla guida di una Volkswagen Golf parcheggiata nel garage, ha tentato di allontanarsi. Gli agenti hanno cercato di bloccare il veicolo, ma il 32enne ha prima inserito la retromarcia e poi si è diretto verso uno degli operatori, che è riuscito a evitare l’impatto. Durante la fuga ha danneggiato due vasi di cemento, colpito di striscio un’auto di servizio e tentato di investire altri due poliziotti, per poi divellere il cancello d’ingresso e allontanarsi.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, con la successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa. L’arresto sarà seguito dall’interrogatorio di garanzia e dal confronto con l’avvocato dell’indagato, mentre la colpevolezza in merito ai reati contestati dovrà essere accertata in sede di processo.