Bari, sopralluogo sul waterfront di San Girolamo: l’Università valuta l’uso di un locale per attività sportive e ambientali

BARI - Questa mattina l’assessore allo Sviluppo economico e alla Blue economy del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, insieme al rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Roberto Bellotti, ha effettuato un sopralluogo sul waterfront di San Girolamo. L’obiettivo era valutare la destinazione di uno dei locali della piastra sul lato destro della struttura, interessato dall’Ateneo per finalità sportive legate al mare e alla sostenibilità.

L’iniziativa dell’Università potrebbe contribuire a implementare l’offerta sportiva per i cittadini e supportare il Comune nelle attività di valorizzazione ambientale del litorale barese, che negli ultimi anni ha subito significative trasformazioni.

Il sopralluogo rientra nella strategia più ampia del Comune di Bari, impegnato da tempo a valorizzare in chiave sostenibile le risorse marittime e costiere. A ottobre 2025, infatti, è stato approvato il programma 2026-2028 per il sostegno all’economia del mare, frutto del percorso partecipativo “Sulla stessa barca” realizzato con il sostegno della Regione Puglia. Il documento prevede una rete di spazi e funzioni lungo il litorale, da Santo Spirito a Torre a Mare, in cui convivono sport, formazione, impresa, cultura e tutela ambientale.

Secondo l’amministrazione comunale, il mare rappresenta per Bari una vera e propria infrastruttura naturale e sociale, in grado di generare economia, innovazione e cultura, oltre a essere uno spazio fondamentale per l’esercizio del diritto di cittadinanza.